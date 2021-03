Przyłapano Angelinę Jolie na zakupach z córką. Jedna rzecz zaskakuje

Angelina Jolie jest matką 6 dzieci, w tym 3 adoptowanych. W 2006 r., będąc w związku z Bradem Pittem, urodziła swoją pierwszą córkę, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Dwa lata później na świat przyszły bliźniaki: Knox Leon i Vivienne Marcheline. To właśnie o Vivienne mówi się, że zdradza podobieństwo nie tylko do matki, ale także do ojca.