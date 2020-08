Przyłapany z nową dziewczyną. Jest dużo młodsza, ma polskie nazwisko i wygląda jak Anglina

Brad Pitt był widziany z nową przyjaciółką i drogie panie nie jest to żadna z was. To młodziutka modelka, która mogłaby być jego córką. W dodatku przypomina jego eks.

56-letni Brad Pitt korzysta z życia (Getty Images)