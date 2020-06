Poznaliśmy przyszłość synka Rozenek. Henio będzie niezłym ziółkiem?

Syn gwiazdorskiej pary urodził się 10 czerwca 2020 r. o godz. 6:35, co oznacza, że jest numerologiczną jedenastką, tzw. mistrzowską. Co więcej, Henio ma jedynkę w dniu urodzenia i jest zodiakalnym Bliźniakiem. "Będzie to bardzo inteligentny człowiek, bardzo sprytny. Będzie umiał nawet manipulować. Jedynka z dnia potrafi wywierać wpływ na tłum" – powiedział wróżbita w rozmowie z "Super Expressem".