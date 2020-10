Przywódca sekty skazany. Matka ofiary nie wierzy w jego skruchę

We wtorek 27 października zakończyła się trwająca kilka lat sprawa sekty NXIVMi jej przywódcy Keitha Raniere'a. Sędzia z Federalnego Sądu Okręgowego w Brooklynie wydał wyrok po wysłuchaniu trwających kilka godzin zeznań 15 ofiar, które do dziś zmagają się z traumą i walczą o powrót do zdrowia. 60-latek miał serię zarzutów, m.in. handel ludźmi w celach seksualnych, za co został skazany na 120 lat więzienia