Putin też go uwiódł. DiCaprio był pod jego wrażeniem

Przybycie hollywoodzkiego gwiazdora nie zostało niezauważone. Putin był dobrze poinformowany o jego problemach w czasie podróży. Przywódca Rosji przerwał swoje przemówienie, by pochwalić DiCaprio. "Chciałbym podziękować za przybycie pomimo wszystkich przeszkód. Osoba o mniej stabilnych nerwach mogła zrezygnować z przyjazdu, odczytać to jako znak, że nie warto jechać. Widać, że jest to prawdziwy mężczyzna" - komplementował aktora Putin.