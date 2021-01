Pytania o nagość i randki w grze dla 6-latków. Gwiazda się tłumaczy

Jednym z takich gadżetów jest "Jojo's Juice Game". Gra planszowa dla 2-4 osób od 6. roku życia, która była źródłem afery i zmusiła nastoletnią gwiazdę do zabrania głosu w mediach społecznościowych.

O problemie z grą doniosła jedna z matek, która kupiła "Jojo's Jucie Game" swojej córce. Kobieta zamieściła na Facebooku zdjęcia przykładowych kart z pytaniami, na które muszą odpowiadać młode fanki Jojo. Oto one:

Wpis oburzonej matki ("Ta gra powinna trafić do śmieci. Ten świat jest chory!") pojawił się 1 stycznia i wkrótce dotarł do samej Jojo. Idolka małych dziewczynek nagrała na Instagramie filmik, w którym odniosła się do afery z grą, o której słyszała też od swoich fanów na TikToku.