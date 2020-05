Qczaj oburzony wpisem Kurskiego: "Zróbmy sobie wybory pedofila roku"

Qczaja zdenerwował niedawny wpis Jacka Kurskiego, który porównał wyniki oglądalności "Zabawy w chowanego" i "Nic się nie stało": - Pomyślałem sobie: no super, zróbmy sobie jeszcze wybory pedofila roku. Nasz pedofil jest lepszy, ponieważ więcej ludzi go oglądało. Mnie, jako ofiarę pedofila, to zszokowało. Mam wrażenie, że nie chodziło o to, by zadbać o ofiary, by o nich powiedzieć, ale że chodziło o zemstę, by pokazać, że nie tylko w Kościele są pedofile. Tak, pedofile są w każdej grupie społecznej, tylko że co? Będziemy się kłócić i próbować odciągnąć uwagę? No nie, bo nic nie robimy, by temu zapobiec, by naprawdę skupić się na pomocy ofiarom.