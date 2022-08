Jego matka walczy o życie. Pokazał zdjęcie ze szpitala

Qczaj pochodzi z Podhala i nie raz mówił otwarcie o dramacie swojej rodziny. Jego ojciec był alkoholikiem, co mocno odbiło się na życiu jego bliskich. Po maturze Kuczaj wyprowadził się do Warszawy i zaczął występować w Studiu Buffo. Rodzice z dwiema córkami przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, niestety zachowanie ojca nie uległo zmianie.