Qczaj przekazał nowe informacje na temat chorej matki. Mówi o pieniądzach

"Mama musi być jak najszybciej operowana. To już wiedzieliśmy od razu. Niestety, prawda jest taka, że w tej całej szpitalnej machinie - nie ważne, czy u nas w Warszawie czy u mamy w Chicago, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze" - pisze Qczaj, w skrócie podsumowując sytuację słowami: "wypad z tym rakiem kochana, wróć do lodówki albo z większym hajsem".