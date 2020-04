Quebonafide wrócił! Koniec metamorfozy i nowy utwór

"Szubienicepestycydybroń” – to tytuł nowego utworu Quebonafide, który właśnie pojawił się na YouTube. Raper wraca do wizerunku, do którego przyzwyczaił fanów. Wyjaśnia też co nieco na temat głośnej akcji promocyjnej. I przy okazji uderza w Sebastiana Fabijańskiego.

Quebonafide drastycznie zmienił wizerunek (East News)