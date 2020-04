Radek Liszewski jest właścicielem apartamentów w Zakopanem. "Straty są duże"

Szybko rozprzestrzeniający się wirus sprawił, że rząd podjął radykalne kroki dotyczące przemieszczania się. W obecnej sytuacji możemy wychodzić tylko do sklepu, apteki czy na krótki spacer z psem. W związku z tym wielu Polaków odwołuje swoje świąteczne wypady do rodziny, wyjazdy na majówkę i inne plany związane z opuszczaniem swojego miejsca zamieszkania.

Okazuje się, że sytuacja przedsiębiorców jest dramatyczna. Należą do nich Radek Liszewski wraz z żoną, którzy są właścicielami apartamentów na wynajem w Zakopanem.

- Na dzień dzisiejszy wszystkie rezerwacje zostały odwołane. Ci, którzy mieli zarezerwowane pobyty wakacyjne w lipcu i sierpniu, też już zrezygowali. Teraz przesuwają nam się terminy wrześniowe. Sytuacja jest poważna. Jeśli cokolwiek się ruszy, to dopiero na Boże Narodzenie. Straty są duże - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Dorota Liszewska, żona muzyka, która na co dzień zajmuje się obsługą apartamentów.

W przypadku Liszewskich plusem jest to, że nie zatrudniają nikogo przy prowadzeniu biznesu. W związku z tym nie muszą redukować stanowisk.

- Nie mamy kogo zwalniać. Ale gdybyśmy mieli pracowników, to pewnie byśmy się nad tym mocno zastanawiali - wyznała.

Liszewska nie ukrywa, że straty są ogromne. Cena za noc w jednym apartamencie to ok. 350 zł.

- Mamy już cały marzec i kwiecień w plecy. Do tego lipiec i sierpień, a opłaty cały czas ponosimy. Płacimy czynsz, bo te apartamenty są w budynku z innymi apartamentami. Będę teraz wnioskować o jego obniżenie. Z tego co słyszę, to chyba nic nam się nie należy od państwa - dodała.