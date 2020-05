Radosław Majdan o oczekiwaniu na syna: "Nie mogę go sobie wyobrazić"

Radosław Majdan wkrótce powita na świecie swoje dziecko. On i jego żona już nie mogą doczekać się, kiedy pojawi się maleństwo. Dla piłkarza to wyjątkowy moment, ponieważ to jego pierwsze dziecko. Obecnie wychowuje wraz z Rozenek dwóch jej synów z poprzedniego małżeństwa. Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych restrykcji przez jakiś czas małżeństwo obawiało się, że rodzinny poród nie będzie możliwy . Na szczęście okazało się, że restrykcje zostały złagodzone.

Majdan w rozmowie z magazynem "Party" powiedział: "Choć czekam na niego z utęsknieniem, zupełnie nie mogę go sobie wyobrazić! Bardzo dużo we mnie emocji, ale i stresu – o zdrowie Małgosi, o zdrowie naszego synka. Ja się bardzo denerwowałem już podczas badań, a co dopiero będzie w takiej chwili, jaką jest poród! Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek weźmie swój pierwszy oddech, kiedy po raz pierwszy krzyknie, kiedy wezmę go na ręce, a on po raz pierwszy na mnie spojrzy. Sztuką będzie się wtedy nie popłakać".