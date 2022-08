Radosław Majdan nigdy nie ochrzci swojego syna. Tłumaczy, dlaczego odwrócił się od Kościoła

Zdaniem byłego piłkarza to niedopuszczalne poglądy, rodem z XIX wieku, które bardzo cofają nasze społeczeństwo w rozwoju, a dodatkowo narażają dzieci na strach i wykluczenie. Odniósł się również do słynnych słów księdza, który twierdzi, że dzieci urodzone z pomocą metody in vitro mają dotykową bruzdę - wadę genetyczną.