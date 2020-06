Radosław Majdan poznaje uroki ojcostwa. Nie jest łatwo

Rola świeżo upieczonego ojca zaczyna się powoli dawać Radosławowi Majdanowi we znaki. Bardziej od zmęczenia wypełnia go jednak bezgraniczna miłość do syna.

Radosław Majdan podczas drzemki z mały Henrykiem (Instagram @r_majdan)