Radosław Majdan robi zakupy świąteczne. Fani wytknęli mu brak maseczki

Radosław Majdan pół roku temu został ojcem. Choć wychowuje z Małgorzatą Rozenek jej synów z poprzedniego małżeństwa, Henio to jego pierwsze biologiczne dziecko. Niedawno Majdan przeszedł koronawirusa i trafił na jakiś czas do szpitala. Na szczęście teraz wrócił już do zdrowia, w związku z czym mógł wybrać się na świąteczne zakupy.