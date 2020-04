Radosław Majdan składa życzenia: "To będą inne święta"

Małgorzata Rozenek stosuje się do zasad kwarantanny społecznej i namawia swoich fanów do pozostania w domach. Dzieli się z nimi zdjęciami ze swojego codziennego życia. Teraz jej mąż opublikował post z życzeniami wielkanocnymi:

"Dzisiaj życzenia spędzenia świąt w gronie najbliższych nabierają innego znaczenia. To będą inne święta niż te do których się przyzwyczailiśmy. Często bez udziału naszych rodziców , czy rodzeństwa, ale z drugiej strony robimy to właśnie dla naszych bliskich, a przede wszystkim z szacunku dla pracy ludzi, którzy narażają zdrowie, żebyśmy mogli świętować i być zdrowi" - napisał.