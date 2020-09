Radosław Majdan w reklamie perfum. "Jak Brad Pitt"

Radosław Majdan zdradza, do kogo podobny jest mały Henio

Reklama utrzymana w stylistyce filmów akcji za wszelką cenę chce podkreślić, że perfumy Majdana są męskie. Co ciekawe, nie pojawia się tu żadna kobieta, która wabiona zapachem lgnęłaby do emerytowanego piłkarza. Jest za to golibroda, który grozi brzytwą, dopóki nie dostanie do ręki własnego flakonika perfum.