Radosław Majdan wspomina najgorszy tydzień swojego życia. "Gdyby nie moja rodzina..."

- My mieliśmy wtedy kilkumiesięczne dziecko i największym stresem dla mnie było to, by nie zarazić Henia zapaleniem płuc. Jakby była piąta, szósta dawka to też bym się zaszczepił. (...) Zaszczepiliśmy 15-letniego Stasia i uważam, że dzieci roznoszą zarazki po szkołach i potrafią zarazić dorosłych. Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to w fazie początkowej, jeśli chodzi o badania nad szczepionką, to wierzę, że pomaga nam łagodniej przechodzić covid - dodał.