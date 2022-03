Radosław Majdan reklamuje mopy i ścierki. To nie jest żart

Ostatnią kampanię reklamową, w której wziął udział Radosław Majdan, można uznać co najmniej niecodzienną. Były piłkarz, jeśli już coś reklamował, to zazwyczaj kosmetyki lub garnitury, i to takie z wyższej półki. A przynajmniej - do niej aspirującej. Tym razem pojawił się w kartonowej formie i to w wielu wielkopowierzchniowych sklepach. Ten widok jednak zapewne zaskoczył jego fanów.