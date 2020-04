Rafał Brzozowski niczym Kinga Rusin. Chwali się spotkaniami z zagranicznymi gwiazdami

Rafał Brzozowski jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd TVP. Zyskał sympatię widzów najpierw jako prowadzący "Koła fortuny", a od jesieni 2019 r. występuje w roli gospodarza show "Jaka to melodia?". Za swoje wysiłki zdobył Telekamerę w kategorii osobowość telewizyjna.

- Pamiętam, jak 2 lata temu po Sylwestrze z TVP była taka super impreza, kiedy zespół Dzambo Agusevi Orchestra, to jest bałkańska grupa, romska, taka cygańska, świetnie grali na trąbach. I po sylwestrze wpadli do namiotu i wszyscy tam tańczyli i śpiewali. To było niesamowite - powiedział w rozmowie z portalem plejada.pl