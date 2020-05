Rafał Brzozowski nie próżnuje. Korzysta z uroków natury

Rafał Brzozowski z każdym kolejnym dniem udowadnia jak wiele ma swoim fanom do zaoferowania. Jego uśmiech, dystans, poczucie humoru i otwartość przyciągają do siebie ludzi jak magnes. Gwiazdor chętnie pokazuje im, co robi w swoim wolnym czasie.

Rafał Brzozowski spędza czas na świeżym powietrzu. (Instagram)