Rafał Brzozowski zdradził swoją nową pasję. Mało kto o niej wiedział

Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na tegorocznej Eurowizji z piosenką "The Ride". Choć zagraniczni eksperci nie dają mu większych szans na finał, to artysta specjalnie się tym nie przejmuje. Nie odczuwa też żadnego stresu przed występem w Holandii.

- Na razie nie myślę o stresie związanym z występem. Może to być wielkie zaskoczenie zarówno na plus, jak i na minus. Chcę robić swoje, skupić się na dobrej muzyce, świetnym wykonaniu, a czas pokaże, co się wydarzy - mówił w wywiadzie dla tygodnika "Rewia".