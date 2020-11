Rafał Cieszyński pokazał córkę. To skóra zdjęta z pięknej mamy

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska nie należą do gwiazd, które przesadnie epatują swoim życiem prywatnym. Nieczęsto brylują na czerwonych dywanach i ściankach, sporadycznie udzielają wspólnych wywiadów, choć ostatnio, po przebytych kłopotach zdrowotnych aktorki wyraźnie pozwolili sobie na częstszą obecność w mediach. Oboje zwyczajnie wolą skupiać się na pracy – na planie filmowym i w teatrze.

Ich konta w mediach społecznościowych to jednak nieco inna para kaloszy . Tam często "wrzucają na luz" i nie stronią od pokazywania zabawnych zdjęć, romantycznych fotek czy rodzinnych ujęć z domowego zacisza. Tak było tym razem.

Rafał Cieszyński postanowił pokazać fanom, jak radzą sobie z córkąze zdalnym nauczaniem. Aktor, podobnie jak wielu rodziców, musi się nieźle nagimnastykować, by zapewnić pociechom odpowiednie warunki i wsparcie do nauki. Jak widać z najnowszej fotki, radzą sobie całkiem nieźle.

Aktor przy okazji pochwalił się też samą pociechą, która do zdjęcia pozowała za komputerem w tle. I uwagę przykuwa oczywiście nie jej stanowisko nauki, ale fakt, jak bardzo podobna jest do pięknej mamy. To prawdziwa kopia Alżbety Lenskiej, nie sądzicie?