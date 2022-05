Rafał Jonkisz wyskoczył z samolotu. Jednego nie przewidział

Choć media ostatnimi czasy najczęściej poświęcają mu miejsca głównie z racji jego życia osobistego, to on sam otwarcie mówi, że lubi być singlem. Ten stan pozwala mu na rozwijanie nowych pasji. Jedną z nich jest skydiving, czyli skoki ze spadochronem. Zajmuje sie tym od roku. – Kiedy widziałem tego typu rzeczy, to tego nie rozumiałem. Myślałem, że chcę spróbować, bo to może być fajna przygoda, ale kiedy po raz pierwszy to zrobiłem, zrozumiałem, o co chodzi. Poczułem, że to jest to – powiedział w rozmowie z Plejadą.