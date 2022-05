Z Miss Polonia mu nie wyszło. Rafał Jonkisz: "Lubię naturalne dzikuski"

Jonkisz podkreślił, że kiedy trafi na właściwą osobę, to zaangażuje się na 100 proc., bo "nie chce niczego na pół gwizdka". - Myślę, że jestem gotowy, coraz bardziej otwarty na to, żeby z kimś być. Do tej pory cały czas coś się działo, dużo podróżowałem, a bycie w związku wymaga skupienia i poświęcenia się tej drugiej osobie. Nie można tylko brać, trzeba też dawać - tłumaczył Mister Polska 2015.