Rafał Królikowski ma nowy apartament. Dostał go… za darmo

Osiedle położone jest w bardzo atrakcyjnej części miasta, a do tego deweloper zadbał o to, by mieszkańcy mieli dostęp do luksusów. - Do dyspozycji mieszkańców są gotowe części wspólne takie jak: sale do fitnessu, jogi i masażu, sauna sucha i parowa, czy pomieszczenie klubowe z bilardem i autorską biblioteką. Rzadkością w ofercie deweloperów jest zaaranżowane na kondygnacji +1 zielone patio z prywatnymi ogródkami dla mieszkańców. Blisko osiedla znajduje się nowoczesna infrastruktura miejska, w tym sklepy, szkoły, przedszkola oraz przychodnie.