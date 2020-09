Ma dwóch dorosłych synów. Już wiadomo, czym się zajmują

Rafał Królikowski o karierze syna: "Niech nabiera doświadczenia"

- Człowiek inwestuje uczucia i pieniądze po to, żeby kiedyś z niego wyfrunęli. Ale taka jest kolej rzeczy i staram się to zrozumieć. Jeśli oni będą szczęśliwi, to my z żoną poczujemy to samo - dodał Królikowski.