Rafał Królikowski pokazał nieznane zdjęcie brata. Wzruszający wpis

Paweł Królikowski nie żyje. Jedną z osób, które postanowiły go pożegnać w mediach społecznościowych, był jego brat Rafał Królikowski. Nie musiał wiele pisać, by łzy napłynęły do oczu. Wystarczyły dwa słowa.

Paweł Królikowski był blisko związany z bratem Rafałem Królikowskim (AKPA)

Swoimi wspomnieniami podzieliła się też rodzina Królikowskiego: żona Małgorzata i syn Antek. Do tego grona dołączył też brat Rafał. Aktor był też jednym z pierwszych, który potwierdził tragiczną informację o śmierci aktora. Na swoim profilu na Instagramie napisał tylko dwa słowa: "Bracie mój". Opublikował też zdjęcie Pawła z rodzinnego archiwum. I tyle wystarczyło. Pod postem zaroiło się od kondolencji i wyrazów wsparcia od fanów.

Paweł Królikowski - kim był?

Paweł Królikowski w maju skończyłby 59 lat. W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim filii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Aktor zagrał w wielu filmach i serialach, a wielką sympatię widzów zdobył za sprawą serialu "Ranczo". W ostatnim czasie gwiazdor był także prezesem Związku Artystów Scen Polskich, ale rezygnował z tej roli kilka dni przed śmiercią.