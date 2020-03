Rafał Maserak odebrał syna ze szpitala. Przy okazji podzielił się ważną decyzją

Rafał Maserak został po raz pierwszy ojcem tuż przed startem kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Dumny tata chętnie dzieli się kolejnymi radosnymi etapami bycia rodzicem. Ostatnio przekazał ważne informacje.

"Jeszcze kilka dni temu szliśmy do szpitala a dziś już w komplecie jesteśmy w domu. 👨‍👩‍👦🙏🙏 Długo się zastanawialiśmy czy bankować krew pępowinową i finalnie po konsultacjach z lekarzem, położna i znajomymi zdecydowaliśmy się, że jeśli można zrobić coś co w przyszłości może pomóc naszemu dziecku to warto w to zainwestować. Z perspektywy czasu jestem pewny, że to dobra decyzja!" - napisał na Instagramie.