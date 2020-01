Rafał Maserak zostanie ojcem. Tancerz zdradził płeć dziecka!

Rafał Maserak i Małgorzata Lis oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka. Znany tancerz ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące potomka.

Rafał Maserak w ciągu ostatnich kilku lat diametralnie zmienił się nie do poznania. Dzięki związkowi z Małgorzatą Lis zaczął zmieniać swoje nawyki i przyzwyczajenia, a także zrezygnował z rozrywkowego trybu życia. Ostatecznie doszło do tego, że tancerz postanowił założyć rodzinę.

"Jestem wdzięczny za rok 2019! 2020 nie mogłem się Ciebie doczekać i jestem wdzięczny za to, że za jakiś czas nasza rodzina będzie już w komplecie i dołączy do nas nasz synek. Czekamy na Ciebie, ale jeszcze chwilę posiedź w brzuszku u mamy. My szykujemy Ci tu gniazdko!" (pisownia oryginalna) - czytamy.