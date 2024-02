Rafał Olbrychski nie miał dobrej relacji z ojcem. Życie również go nie rozpieszczało

"Sama praca była jakby przygodą. Służyła do poznawania ludzi, hulania i swawoli", mówił w wywiadzie dla "Vivy!". "Różnie to wyglądało, do pewnego momentu działałem siłą rozpędu, ale potem przestały spływać propozycje, a ja nie zabiegałem o nie wystarczająco. Nie zbudowałem też sobie renomy poważnego aktora, bo na początku traktowałem tę pracę mało poważnie".