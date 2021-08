Tak wygląda jego poranek. Rafał Szatan pokazał zdjęcie, internauci rozczuleni

Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan są małżeństwem od 2011 r. Para poznała się w Gliwicach w trakcie przygotowań do musicalu "Hair". Między nimi od razu zaiskrzyło. Aktor postanowił zaprosić przyszłą żonę na randkę. Co ciekawe, zamiast zabrać ją do restauracji, zaproponował jej pobyt w aquaparku we Wrocławiu.