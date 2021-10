Ralph Kaminski o najnowszym albumie: "To nie jest odegranie Kory. To moja fantazja na jej temat"

- To nie jest spotkanie karaoke. Ten projekt to nie jest odegranie Kory. To moja fantazja na jej temat i tego, jak ja wyobrażam sobie jej przestrzeń – mówił w programie "Newsroom" Ralph Kaminski, którego album zatytułowany „Kora” właśnie trafił do sprzedaży. W rozmowie z Bartkiem Chacińskim artysta wspomina, kiedy po raz pierwszy zetknął się z muzyką Mannamu i zdradza, czym jest dla niego ta twórczość. Jak definiuje swój najnowszy krążek? - To jest opowieść sklejona z wybranych utworów, o ogromnej tęsknocie, o głodzie miłości, ale i współczesnej Polsce – podkreśla Kaminski, nie ukrywając jednocześnie, jak wielką pustkę pozostawiła po sobie zmarła przed trzema laty wokalistka.