Raper Tau Bozon wpuścił księdza po kolędzie. Pokazał zdjęcie z tego wydarzenia

W wielu domach ciągle żywa jest atmosfera po świętach Bożego Narodzenia. Dowodem na to jest tzw. okres kolędowania, w którym duchowni odwiedzają swoich wiernych w ich domach. Raper Tau Bozon pochwalił się wyjątkowym zdjęciem.

- Ile dać księdzu na kolędzie? 50 zł? 100 zł? 200 zł? Daj mu dobre słowo. Daj mu poczuć, że jego kapłaństwo jest święte. Daj mu uśmiech. Daj mu do zrozumienia, że szanujesz jego trudną posługę na mszach, w konfesjonale, w szkole, w szpitalach, na pogrzebach i wszędzie tam gdzie księża ciężko pracują. Daj mu szczerą modlitwę. A jak trzeba, to daj mu i upomnienie. To też jest wyrazem miłości - czytamy we wpisie na jego profilu na Instagramie.