Rasistowski skandal na królewskim dworze. Natychmiastowa reakcja Pałacu

W wywiadzie dla "Independent" Ngozi Fulani nazwała rzeczy po imieniu: to było rasistowskie zachowanie i - jak podkreśliła - nie chodzi tylko o zachowanie jednej lady, tylko o "instytucjonalny rasizm". - Byłam w szoku, gdy to się wydarzyło, a kto mnie zna, ten wie, że ja się nie przejmuje takimi nonsensami. Zdałam sobie sprawę, że jako czarnoskóra osoba chciałam zabrać głos, ale jeśli odebrano by to źle i odbiłoby się to na organizacji, byłaby to moja wina - komentuje.