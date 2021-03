"Rozpacz". Wypłynęła treść e-maila od Harry'ego

Oskarżenia o rasizm czy wyznanie Meghan, że będąc w ciąży z Archiem myślała o samobójstwie - to tylko niektóre wątki, jakie zdominowały media po wywiadzie Harry'ego i Meghan w stacji CBS. Samą rozmowę z Oprą Winfrey porównuje się do wywiadu, jakiego w 1995 r. udzieliła księżna Diana Martinowi Bashirowi. Co tylko pokazuje, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło.