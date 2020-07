Rebel Wilson chudnie w oczach. Na najnowszych zdjęciach możecie jej nie poznać

Rebel Wilson nie należy do grona tych hollywoodzkich celebrytów, którzy mają obsesję na punkcie siłowni, fitnessu i zdrowego odżywiania. Wprost przeciwnie. Gwiazda filmów "Pitch Perfect" przed laty uznała, że dodatkowe kilogramy pomogą jej w karierze . Wpływ na to miała puszysta dziewczyna, u boku której kiedyś wystąpiła.

- Zauważyłam, że znacznie łatwiej szło jej rozśmieszanie widowni. Pomyślałam, że to nie kwestia talentu, ale dzieje się tak dlatego, że jest grubsza. Pomyślałam więc, że będę bardziej zabawna, jeśli przytyję. No i przytyłam, i zaczęłam grać w komediach. Rozmiar stał się moim atutem, choć wiele kobiet inaczej by to postrzegało - mówiła w jednym z wywiadów.