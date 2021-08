Rebel Wilson pokazała stare zdjęcie: "Wtedy czułam się najgorzej"

Rebel Wilson w 2020 roku rozpoczęła swoją "podróż po zdrowie". Tak nazwała plan na to, by odzyskać zdrowie i dobrą formę. Zawsze była dziewczyną "przy kości", jednak przez to, co usłyszała od lekarza, postanowiła podjąć wyzwanie. Ginekolog powiedział jej, że jeśli chce zajść w przyszłości w ciążę i myśli o zamrożeniu jajeczek, to powinna schudnąć.