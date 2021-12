Rebel Wilson przeszła ogromną metamorfozę. Doradzano jej jednak, by nie chudła

Jednak w 2020 r. aktorka stwierdziła, że chce się zmienić i wzięła się ostro za pracę nad swoją sylwetką. W ramach autorskiego programu Year of Health udało się jej schudnąć ponad 30 kg, schodząc do 75 kilogramów. Efekt jest zdumiewający, co potwierdzają chociażby jej wakacyjne fotki w obcisłych strojach, które wrzuciła na Instagram.