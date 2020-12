Rebel Wilson rozpłakała się podczas live'a z fanami. Ma problemy z samooceną

Rebel Wilson od początku kariery różniła się od koleżanek z branży swoim wyglądem. Łamała tym samym stereotyp, jakoby aktorki musiały wyglądać idealnie i wpisywać się we wszelkie kanony piękna. Odstawała nieco od innych ze względu na tuszę, ale do tematu zawsze podchodziła z ogromnym dystansem.

Mimo "luźnego" podejścia do tematu swojej wagi Rebel Wilson jakiś czas temu postanowiła zawalczyć o lepszą sylwetkę . Swoje zmagania dokumentowała na Instagramie. Fani gratulowali jej utraty wagi i komplementowali to, jak wygląda. Aktorka jednak dopiero teraz jest zadowolona. Jakiś czas temu pochwaliła się, że udało się jej zejść do 75 kilogramów .

Rebel Wilson mocno wzruszyła się, gdy ostatnio otwarcie opowiedziała o swojej decyzji rozpoczęcia "roku zdrowia" po walce z niską samooceną. 40-latka wyznała, że ​​"używa swojej wagi jako bariery", aby ukryć poczucie niepewności. Aktorka, która niedawno osiągnęła docelową wagę, powiedziała, że nadal nie do końca wie, jak jej nawyki żywieniowe są powiązane z emocjami. Zachęciła jednak fanów do tego, aby starali się zrozumieć, że "nadmierne jedzenie nie oznacza, że jest się złą osobą".

Wilson miała live'a z wielbicielami, a później zamieściła długie nagranie na Instagramie, gdzie podzieliła się z fanami swoimi mrocznymi sekretami. - Widzieliście mnie już w kilku filmach i trochę mnie znacie. Jeśli macie problemy z nieumiarkowanym jedzeniem, chcę, żebyście wiedzieli, że to nie znaczy, że jesteście złą osobą lub powinniście się tego wstydzić. To może przytrafić się każdemu z nas - wyznała aktorka.

Z tej okazji miała kilka pokrzepiających słów dla widzów. - Chodzi o to, jak sobie z tym radzisz i co możesz zrobić, aby spróbować zmienić niezdrowe nawyki. Z emocjonalnego punktu widzenia każdy jest inny, niektórzy ludzie mogą mieć w swoim życiu bodźce do przejadania się. Moja waga stanowiła barierę, żeby ludzie się nie zbliżali się do mnie. Zawsze żartowałam, bo nikt nie będzie w stanie porwać większej dziewczyny. Nie traktowałam siebie z miłością i szacunkiem. Po prostu nie doceniałam siebie i mówiłam na swój temat negatywnie - powiedziała ze łzami w oczach.