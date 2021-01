Rebel Wilson przeżyła porwanie w Afryce. "Trzymali mnie na muszce"

Aktorka znana z komedii "Pitch Perfect", "Druhny" czy "Jojo Rabbit" wystąpiła ostatnio w programie "Straight Talking" na kanale Sky One. Wilson, o której ostatnio mówi się głównie w kontekście niezwykłej metamorfozy, pokazała się tam z zupełnie innej strony. Miłośniczka zagranicznych podróży po raz pierwszy opowiedziała publicznie o dramatycznej przygodzie, jaka spotkała ją w Afryce.

- Pewnego razu zostałam porwana w Afryce. To było gdzieś na wsi w Mozambiku – wyznała przed kamerą.

- Siedzieliśmy w ciężarówce do przewozu bydła, a ci mężczyźni przyjechali inną ciężarówką z mnóstwem broni. Zatrzymali się obok nas z wielkimi karabinami i mówili, że muszę wysiąść – wspominała Wilson, którą porywacze mieli na muszce.

Aktorka była przerażona. Bojąc się o swoje życie, zrobiła, co kazali. Później porywacze przewieźli ją i innych podróżników do domu na jakimś odludziu ("To był środek niczego"). Wszyscy spędzili tam noc.