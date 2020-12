Rebel Wilson bardzo schudła. I pokazała się w obcisłym wdzianku

Rebel Wilson, podobnie jak niedawno Adele, przechodzi spektakularną przemianę. Aktorka komediowa do tej pory słynęła z humoru, pewności siebie i wizerunku odbiegającego od standardów przyjętych w Hollywood. Pełna figura i cięty język były jej znakami rozpoznawczymi. Teraz zostanie jej tylko talent do rozśmieszania innych. Bo Rebel chudnie w oczach. Niedawno przyznała, że osiągnęła wagę 75 kg. Ale to nie oznacza końca walki o smukłe ciało i lepsze samopoczucie. Wilson ciężko trenuje, a efekty pokazuje w sieci.