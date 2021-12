Rebel Wilson świętuje kolejny udany rok. To zdjęcie robi wrażenie

Napisała, jak dumna jest z projektów, w których brała udział. Mowa m.in. o niezależnym filmie "The Almond and the Seahorse" i obrazie "Senior Year", który czeka na swoją premierę, a do którego napisała scenariusz. Dziękowała za wsparcie swoim przyjaciołom i fanom. Nie wspomniała o swojej wadze czy diecie, wiedząc, że są sprawy o wiele ważniejsze niż rozmiar ubrania.