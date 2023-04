Recenzja Cirque Du Soleil. Adrenalina w rytmie samby

Oczywiście wszystkie te owady zagrane są przez ludzi w przedstawieniu "OVO", którego akcja toczy się na olbrzymiej łące. Wszyscy, którzy wychowali się na telewizyjnej "Pszczółce Mai" - a to przecież całe pokolenie - odbędą wzruszającą podróż sentymentalną do dawnych czasów. Oczywiście dziś mali ludzie najchętniej oglądają "South Park" i tego typu kreskówki, które też mają swój niewątpliwy urok i zalety. Nie ma to jak Cartman, Keny, Kyle i spółka. Ale pozbawione cynizmu, oparte na przesłaniu ekologicznym opowieści o zwierzętach też mają swój czar, co potwierdza "Ovo".