Reese Witherspoon: piękne rodzinne święta aktorki

Reese Witherspoon uwielbia Boże Narodzenie! Przez całe święta publikowała zdjęcia i filmiki na Instagramie zapraszając fanów (obserwuje ja ponad 20 milionów ludzi!) do zerknięcia na jej dom i życie prywatne, rodzinne.

Święta to czas rodzinny, nie inaczej było w domu aktorki. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z córką, dwudziestoletnia Ava to niemal żywa kopia matki. To jej córka z pierwszego małżeństwa, dzisiaj gwiazda "Wielkich kłamstewek" ma jeszcze dwóch synów, których także pokazała na Instagramie.