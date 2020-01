Reese Witherspoon z 16-letnim synem. Skóra zdjęta z matki

Reese Witherspoon jest matką trójki dzieci i coraz częściej zabiera najstarszą córkę na imprezy filmowe czy pokazy metody. 20-latka wygląda jak młodsza wersja mamy, ale nie tylko ona wdała się w gwiazdę. Potwierdzają to najnowsze fotki Reese z 16-letnim synem.



Reese Witherspoon zabrała ostatnio swojego syna Deacona na lunch. Nie zwracając uwagi na paparazzi, cieszyli się swoim towarzystwem, śmiali się i rozmawiali. Chłopak jest bardzo podobny do matki, która urodziła go pierwszemu mężowi. Po ośmiu latach małżeństwa doszło jednak do rozwodu.