Remigiusz Mróz uciął spekulacje. Skomentował plotki o romansie z Joanną Opozdą

"Złapała go za ramię, robiła mu pamiątkowe zdjęcia, gdy przemawiał i była w niego wpatrzona jak w obrazek. W internecie z uśmiechem od ucha do ucha chwaliła się też relacją z Mrozem zza kulis" - relacjonował tabloid. To wystarczyło, by plotkarskie media zaczęły rozpisywać się o ich romansie.