Joanna Kulig robi przerwę od aktorstwa. Chce spędzić czas z synem

Joanna Kulig zdecydowała się na kilka miesięcy przerwy od aktorstwa. Najbliższy czas zamierza spędzić ze swoim synkiem, który jesienią skończy 2 lata. Dopiero po jego urodzinach gwiazda "Zimnej wojny" będzie myślała o powrocie na plan.

Jeszcze niedawno Joanna Kulig nie mogła znaleźć czasu na złapanie oddechu. 38-letnia aktorka opowiedziała, jak dotychczas łączyła macierzyństwo z pracą na planie. Okazuje się, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła źle na jej relacje rodzinne. Joanna Kullig postanowiła skupić się na opiece nad dzieckiem, Jasiem.

Mimo wstrzymanych produkcji aktorka nie narzekała na nudę. Wspólnie ze swoim mężem, Maćkiem Bochniakiem i synem przeprowadzili się do Krakowa, do domu teściów. Joanna Kulig chodziła z Jasiem na spacery do lasu lub odpoczywała w ogrodzie. Aktorka doceniła również okazję do karmienia dziecka normalnie - bez ściągania pokarmu do butelki.

Joanna Kulig odpoczywa od aktorstwa. Woli zająć się dzieckiem

Na planie "The Eddy" gwiazda "O mnie się nie martw" nie miała możliwości karmienia dziecka w tradycyjny sposób. Zaraz po odciągnięciu pokarmu, mleko było wiezione do Jasia na skuterze. Co więcej, podczas karmienia należy pamiętać o spożywaniu regularnych posiłków. Dlatego głowę aktorki zaprzątały myśli, czy aby na pewno pamiętała o jedzeniu i czy coś jadła.

Joanna Kulig udzieliła również wywiadu na ASP podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock.Aktorka zdradziła, że "mieszanie macierzyństwa z pracą średnio jej wychodzi". Przyznała, że na planie jest ograniczona ilość czasu na spotkania z synem.

Teraz, mimo że pandemia koronawirusa nie mija, wszystko powoli wraca do normy. Mąż Joanny Kulig wrócił na plan, ale aktorka postanowiła się jeszcze wstrzymać. Tak bardzo docenia czas spędzony z dzieckiem, że Joanna Kulig chce wrócić do aktorstwa dopiero pod koniec jesieni - wtedy syn skończy 2 lata, a ona będzie mogła skupić się na francuskim filmie, do którego zdjęcia będą kręcone na Syberii.