Renata Kaczoruk o Kościele i protestach. Przywołała słowa księdza

"Sama nie wierzę, że to piszę, ale z perspektywy paru dni zaczęłam widzieć, jakim te ostatnie tygodnie były dla nas darem. (…) Tak, były okropne. Ale wielu pozwoliły poczuć wewnętrzną moc, wyrazić to co od dawna dusiły w środku. Poznałyśmy siłę naszego głosu i przede wszystkim… siłę solidarności" – pisała Kaczoruk na Instagramie.