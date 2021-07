Rezydencje jak z bajki. Adele wydała na nie fortunę

Lista nazwisk bez wątpienia robi spore wrażenie, ale to raczej nie z tego powodu Brytyjka kupiła tyle posiadłości w Beverly Hills – to co przede wszystkim przykuwa uwagę, to fakt, że jest to wyjątkowo urokliwe miejsce, w którym może liczyć nie tylko na znakomitą pogodę, ale także prywatność. A gdy się jest najpopularniejszą artystką na świecie, to takie lokum są na wagę złota.